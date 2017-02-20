木棒聯賽》全隊超想贏！ 鶯歌10連勝首闖8強
鶯歌工商近年躋身青棒勁旅，去年在黑豹旗強勢殺進4強，今年在高中木棒聯賽更打出10連勝，以不敗之姿首闖8強，並將繼續向前挑戰，教練李明進表示：「今年全隊企圖心很強，大家真的很想拚出最佳成績。」
由前職棒球員王傳家(總教練)、李明進、鄭昌明帶領的鶯歌工商，自101學年度起參與木棒聯賽，成績越打越好，去年12強止步，今年再進步至8強，而且一路碰上包括普門中學、興大附農、三民高中、南英商工等強隊，都順利過關，10戰全勝晉級。
李明進提到，今年球隊投手多、野手也很整齊，每個位置都補得不錯，更重要的全隊很團結，「野手打回分數，投手都會幫忙守住，而如果投手失分，野手也都會全力把分數打回來，大家企圖心都很強，這是前幾年沒有看到的氣氛。」
在這次木棒聯賽中，鶯歌的主力先發投手包括左投陳冠廷及近況不錯的李家成，去年U18亞青賽國手劉致榮則以後援為主，另外孔柏森也受到教練團期待，李明進說：「他的速度雖然沒有劉致榮快，但變化球不錯，球質也不好打，就是自信心不足。」
劉致榮不僅是鶯歌的主力游擊手，最快球速可達145公里的他，投球也很有壓制力，這次木棒聯賽都以先發游擊手身份出賽，並在比賽後段登板後援，但進入8強階段，李明進說：「必要時也會讓他先發。」
去年劉致榮在黑豹旗8強賽，靠「投打個人秀」擊敗高苑工商，帶鶯歌殺進4強，這次木棒聯賽，他也期待球隊能再寫佳績，高三的他提到，今年球隊比之前更團結，「不想再輸那些強隊，想要贏看看，最想對到平鎮、穀保這些隊」，並喊出「打冠軍戰」的目標。
(中時電子報)
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