網拍糾紛街頭鬥毆 2傷1命危

網拍糾紛釀街頭鬥毆，被害人手無寸鐵，遭群眾持球棒猛打。（王文吉翻攝）

台中市大雅區昨晚發生當街尋仇鬥毆案，一幫年輕群眾分乘8輛自小客車，到雅環保齡球館外，下車就持球棒追打3名年輕人，其中17歲張姓少年傷勢嚴重，生命垂危。家屬氣憤表示「究竟有什麼深仇大恨，非得棒棒致人於死！」籲目擊者提供線索，給警方緝凶。

家住北屯區的張姓少年，家中除了哥哥，還有從事美髮業的母親，父親多年前出車禍，半身不遂，目前住在安養中心，張姓少年及哥哥為體恤媽媽養家辛苦，高中肄業後即進入職場，打零工賺錢貼補家用。

「真的是太可惡！」張少阿姨說，外甥是個貼心的孩子，常幫媽媽分擔家務，當晚與朋友聚會唱歌後，一群人在保齡球館前巧遇友人，站路邊聊天，竟遭惡煞不分青紅皂白，持棍棒追打；她看著監視器畫面，氣憤表示「打人打到倒地仍不鬆手，簡直想致人於死！」

由於張少今日下午血壓突然驟降、生命跡象微弱，家屬有意簽署器官捐贈同意書，讓孩子遺愛人間，但心裡很掙扎，仍盼奇蹟出現。張少舅舅則上網發「緝凶文」表示，希望目擊者提供線索，不要讓行兇者逍遙法外，面對法律制裁，還給被害人一個公道。

警方調查，26歲賴男與在逃主嫌21歲陳男，因網拍有5、6仟元債務糾紛，雙方相約19日晚間在雅環保齡球館外談判；賴男當時找來18歲邱男、17歲張男壯聲勢，不料對方大批人馬分搭8輛車到場，一下車就持球棒，朝毫無防備的3人亂棍追打，犯案後鳥獸散逃逸。

警方接獲目擊民眾報案，啟動快打部隊及轄區警網前往，但到場時，行兇幫眾已逃逸。賴、邱、張等3人因寡不敵眾，分受輕重傷，送至清泉醫院急救，其中賴已出院，但邱、張兩人傷重，轉送台中榮總及中港澄清醫院。

中港澄清醫院指出，17歲張男到院時，硬腦膜下出血、頭骨骨折，尚未脫離險境，目前在加護病房搶救中。警方掌握逞凶主嫌為21歲陳男，疑逃到南投躲藏，目前正佈下警網追緝，另以車追人，緝捕其他在逃共犯。

(中時)