爭司委會召委席 藍拉橘對抗綠

為拚年金改革，國民黨與親民黨合作換得2席司法委員會席次，面對民進黨重兵，保住爭取一席召委的生機。若無抽到召委，還保有臨時提案權，展現國民黨決心。

立法院本會期聚焦年金改革，朝野均有意爭取主戰場司法及法制委員會的2席具有排案權的召委，在與親民黨交換2席司法委員會席次後，藍委在委員會席次達到5席，而綠委則有10席，司法委員會召委將由抽籤產生。

國民黨立法院黨團副首席副書記長林為洲表示，國民黨重視年金改革議題，黨團總召、書記長、首席副書記長都會在司法及法制委員會，年金改革國民黨不會缺席，很感謝親民黨釋出善意與委員會席次。

林為洲說，國民黨對年金改革的態度就是要永續、不溯及既往、不造成世代對立，國民黨不是反改革，年金改革要面對、要溝通。若沒抽到召委，還是有5席立委，至少在委員會有臨時提案權，展現國民黨的決心。

民進黨立委李俊俋說，民進黨團與親民黨團接觸過，但也只能尊重親民黨的選擇，召委選舉部分就只能抽籤，國民黨團為了換席次，也付出了很大的代價。

李俊俋說，年金改革最重要的是版本是什麼？他表示，國民黨團打算以上屆立法院由當時的考試院長關中提出的版本為版本，但這個版本不就是國民黨立委上屆批評的最厲害的版本，現在又要擋自己的版本，國民黨團自己跟民眾解釋清楚。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，司法委員會集結國民兩黨重兵，為促進理性辯證，兼顧實力平衡原則，讓國民黨多兩席，可制衡民進黨獨大的形勢，避免重要法案一面倒，此亦為國民黨希望換進兩席司法的主因。

李鴻鈞指出，換出司法，回歸專業，親民黨立委才能發揮最大效能，為民服務，監督政府。黨團仍會對重大法案表示意見，並在朝野協商中發揮功能，進行議案審議與攻防，不會在重大法案中缺席。1060220

(中央社)