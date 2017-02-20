彰化地區晚間起大停水 時間長達26小時

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台灣自來水公司第11區管理處晚間表示，因台中市東區精武東路與三賢街口，施工挖破支援彰化供水管，彰化給水廠供水轄區自今晚8時起至明晚10時止，停水26小時。

水公司第11區管理處指出，停水地區包括彰化市、鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘里及花壇鄉白沙村。水壓降低地區有線西鄉、和美鎮及伸港鄉。

提醒這些地區用戶關閉抽水機電源，配合節約用水，小心火燭，停水措施實非得已，不便之處也能見諒。恢復供水初期，水質水量較為不穩定，用戶將水煮沸後飲用。

洽詢電話：彰化給水廠（04）735-2471、彰化服務所（04）723-8015、鹿港營運所（04）777-2127、花壇營運所（04）786-7044、服務專線1910。1060220

(中央社)