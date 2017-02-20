WBC》蔣智賢三壘安帶攻勢 中華隊7局追回1分
(20:55 7局結束)經典賽中華隊熱身賽，今首度面對同樣是國家隊陣容的古巴隊，中華隊先發投手陳冠宇表現亮眼，主投3局僅用35球無失分，可惜接替的蔡明晉在第5局被接連擊出安打，加上守備失誤，失掉3分，前7局結束中華隊2比5落後。
中華隊此役派出旅日左投陳冠宇先發，陳冠宇主投3局，僅被擊出1支安打，投出1次三振、1次保送，完美壓制古巴打線，加上第2局中華隊靠著許基宏與林琨笙安打串聯先馳得點取得領先。
不過中華隊第二任投手蔡明晉，卻在第5局放火，單局被擊出3支安打，包含一支三壘安打、一支二壘安打，加上一壘手許基宏發生失誤，被古巴一口氣攻下3分，第6局上場接替的陳韻文被全壘打狙擊再失1分。
第7局中華隊換上羅國華登板，可惜控球不穩，接連投出保送，加上古巴適時安打，再下一城，不過下半局蔣智賢維持熱身賽的好手感，擊出深遠三壘安打，加上林哲瑄的也補上一安，中華隊追回1分，7局結束落後三分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。