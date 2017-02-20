WBC》蔣智賢三壘安帶攻勢 中華隊7局追回1分

蔣智賢第7局擊出深遠三壘安，率中華隊追回1分(中時資料照 棒協提供)

(20:55 7局結束)經典賽中華隊熱身賽，今首度面對同樣是國家隊陣容的古巴隊，中華隊先發投手陳冠宇表現亮眼，主投3局僅用35球無失分，可惜接替的蔡明晉在第5局被接連擊出安打，加上守備失誤，失掉3分，前7局結束中華隊2比5落後。

中華隊此役派出旅日左投陳冠宇先發，陳冠宇主投3局，僅被擊出1支安打，投出1次三振、1次保送，完美壓制古巴打線，加上第2局中華隊靠著許基宏與林琨笙安打串聯先馳得點取得領先。

不過中華隊第二任投手蔡明晉，卻在第5局放火，單局被擊出3支安打，包含一支三壘安打、一支二壘安打，加上一壘手許基宏發生失誤，被古巴一口氣攻下3分，第6局上場接替的陳韻文被全壘打狙擊再失1分。

第7局中華隊換上羅國華登板，可惜控球不穩，接連投出保送，加上古巴適時安打，再下一城，不過下半局蔣智賢維持熱身賽的好手感，擊出深遠三壘安打，加上林哲瑄的也補上一安，中華隊追回1分，7局結束落後三分。

(中時電子報)