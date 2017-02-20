少年遭毆命危 家屬籲目擊者提供線索助警逮凶

台中市大雅區雅環路的雅環保齡球館前，昨晚發生街頭鬥毆事件，大約8輛車一群年輕人下車，分持球棒圍毆另一群手無寸鐵的年輕人，造成3人受傷送醫，其中一名16歲張姓少年傷勢嚴重，生命垂危，家屬氣憤說：「究竟有什麼深仇大恨非得棒棒致人於死！」呼籲有目擊者提供線索讓警方盡快抓出凶手。

家住北屯區的張姓少年，家中除了一個哥哥，還有從事美髮業的母親，而父親多年前因車禍半身不遂，目前住在安養中心，張姓少年及哥哥為了體恤媽媽，高中肄業就進入職場打零工賺錢貼補家用。

「真的是太可惡！」張姓少年姨媽說，外甥是個貼心的孩子，當天晚上因與朋友相約聚會唱歌，KTV結束一群人離開，當時他在保齡球館前看到熟識的朋友，於是停在路邊聊天，竟遭一群人不分青紅皂白持棍棒毆打，看到監視器畫面，「打人打到倒地後仍不鬆手，簡直想致人於死！」。

張姓少年的舅舅上網發「緝凶」文表示，希望目擊者可以幫忙提供線索，讓行兇的人別再逍遙法外，出來面對法律制裁，還給被害人一個公道。

(中時)