降雨不足 新竹恐第一階段限水

我要評比

新竹縣寶二水庫、寶山水庫供給大新竹地區民生、工業用水，不過兩水庫蓄水百分比昨天各約51.2％、58.4％，儘管今天凌晨降雨，不過仍未累積雨量，水利署明將召開水情會議，有可能實施第一階段限水。

新竹地區因降雨不足、頭前溪水量銳減，導致水庫蓄水量遲遲下降，儘管今天凌晨下雨，不過水庫集水區測得累積雨量卻為0，水情並不樂觀。先前靠永和山水庫、石門水庫每日支援水，新竹水利會亦啟動抗旱機制，以因應春耕用水。

不過水利署仍將在明天召開水情會議，研判新竹地區是否該實施第一階段限水，在離峰時間降低管壓、減量供應，自來水公司也呼籲民眾節約用水，共同渡過缺水危機。

(中時)