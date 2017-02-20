春節花開 竹東、尖石賞櫻趣
新竹縣櫻花即將盛開，竹東鎮將舉辦春櫻花海節、尖石鄉則有櫻桃花季春油尖石活動，邀請民眾在櫻花樹下野餐、聽音樂會，或是到山區走走，民眾在解說員的陪伴下，體驗尖石之美。
尖石鄉櫻桃花季系列活動「春遊尖石」將在3月18、19日於新光國小舉辦，夜間先享用泰雅風味的晚會，隔天則安排賞櫻桃花健走步道，見識尖石鄉的花海美景。
竹東鎮則將在3月4、5日舉辦春櫻花海節，主辦單位將匯集野餐、市集、音樂會，邀請民眾到河濱公園，欣賞由鎮民認養、細心呵護的櫻花盛開的模樣，民眾可上臉書粉絲專頁「竹東春櫻花海節」，了解詳情。
(中時)
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