許基宏打擊發熱 興奮又不能太興奮
身為經典賽中華隊年紀最小的野手，許基宏熱身賽打擊狀況佳，連續2場比賽敲二壘安打，他說自己的心情「很興奮，但又不能太興奮」。
中華隊今晚在洲際球場與古巴隊熱身賽，前一場替補上場的許基宏，這場比賽擔任先發一壘手、第7棒。
許基宏前晚對中華培訓隊，2打數2安打，包括二壘安打，今天先發上場第一個打席就敲出二壘安打，並且靠著林琨笙的安打護送，回到本壘攻下中華隊第1分。
「學長對我們很好，大家打打鬧鬧，氣氛融洽」24歲的許基宏是中華隊最年輕的打者，上一屆經典賽他還是大學生，就讀台灣體育運動大學，坐在場邊當觀眾。現在穿著中華隊的球衣，許基宏說「上一屆經典賽在台中，非常難忘，當年中華隊帶給大家的感動」。
如今成為中華隊的一員，許基宏說，不管自己的角色是什麼，上場就是拿出最好的表現，在中華隊的這個大家庭，一樣打出讓球迷感動的美好回憶。
前一次當國手是東亞運，如今挑戰國際賽的最高殿堂，沒有在巨蛋球場比賽過的許基宏坦言心情非常興奮，「但又不能太興奮，以免影響表現，平常心上場，把該做的事情做好」。
過年期間燙了一頭捲髮，許基宏到澳洲移地訓練時，皮膚曬得黝黑，他說在澳洲最有趣的事是第一次見到無尾熊，抱著拍照要25元澳幣，鏡頭前雖然笑容滿面，但其實無尾熊的爪子很利，抓得胸口很痛。1060220
(中央社)
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