陸地鐵丟書大作戰 推廣閱讀效果不彰
中國大陸業者為了推廣閱讀，在大城市地鐵站等處放置1萬本書。但是3個月後發現，僅4成書被乘客「撿」過一次，僅239本書被「撿」過3次，活動效果不彰。
去年11月中，新世相公司推出「丟書大作戰」活動，將1萬本書放置在北京、上海和廣州三地的地鐵及航班等交通工具上，希望讓通勤人士多利用時間閱讀。這個活動還邀請知名藝人黃曉明、張靜初、徐靜蕾等人共襄盛舉，創造話題。
這些被「丟」的書都有一個二維碼，撿到書的人掃碼後可在網路上認識曾撿過這本書的人，交流讀書心得。
北京日報報導，活動進行已經3個月，但業者收集到的借閱資訊來看，僅有4008本書被撿過1次，被檢超過3次得更只有239本書。而曾經被影星馬思純「丟」過的「追風箏的孩子」，以及被其他明星丟過的多本書，都已不知去向。
報導指出，有人在網上貼出書被地鐵清潔員當垃圾收走的照片，也有人坦言不記得書最終丟到哪兒了。即使還能追蹤到的書，撿書人也很少留下閱讀感言，大多數選擇一言不發，只是系統顯示誰撿到了書。
這項活動在舉辦之初曾被不少媒體認為是「譁眾取寵」，原因之一是這些大城市上下班高峰時間非常擁擠，要乘客在車廂中拿書閱讀很不實際。
也有市民表示，讀書是很私人的事，運用花俏的推廣手段，效果可能只是「曇花一現」。1060220
(中央社)
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