古巴長程飛彈反擊 中華1比4落後
經典賽中華隊今晚與古巴隊打熱身賽，中華隊2局下先馳得點之後，古巴隊5局上靠著三壘安打、二壘安打，攻下3分，6局上再轟陽春砲。6局上結束，中華隊1比4落後。
中華隊一開賽由後段棒次建功，2局下半，7棒許基宏在兩人出局之後，敲出二壘安打，靠8棒林琨笙的安打護送，攻下中華隊第1分，取得1比0領先。
先發投手陳冠宇封鎖古巴，投3局只出現1支安打，這支安打還是對方偷點、靠腳程跑出來的一壘安打，古巴隊難以攻下分數。
陳冠宇退場後，古巴打線陸續開火，中華隊第2任投手蔡明晉投2局被敲5支安打，第5局挨了三壘安打、二壘安打，共失3分；6局上再換上陳韻文主投，又遭古巴重砲轟炸，再失1分。1060220
(中央社)
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