印度考慮放寬外資投資零售通路

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印度政府官員透露，印度政府正考慮放寬讓外國直接投資（FDI）進入零售業，但只限於販售印度本土製造的商品，以拉抬「來印度製造」（Make in India）政策。

印度官員告訴印度「經濟時報」（Economic Times），這項政策大概會在北方省選舉結束之後做出決定，也就是3月上、中旬。

一旦做出這項政策，包括鴻海等想布局印度通路市場的外國企業，將有更好的機會進入印度市場。

印度目前的投資規定，讓如亞馬遜（Amazon）等海外的線上零售業者，只能從事電子市集或成為當地供應商和買家交易的平台，而不能透過庫存模式銷售自家商品；而如沃爾瑪（Walmart）等實體零售通路商只能在印度通路持股51%，而且還有其他限制。

印度政府去年8月首先放寬，讓外國投資的通路產業可透過線上或實體銷售印度本地製造的加工食品，希望促進印度食品加工業發展；因此，零售商也在遊說印度政府放寬零售通路。

印度政府正考量放寬外國直接投資通路，但販售商品只能限於本土製造商品。

印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）本月公布新財政年度預算案時曾表示，政府考慮進一步開放外國直接投資。目前，超過90%的FDI都能自動批准通過。

包括蘋果公司、亞馬遜、中國大陸手機品牌小米都正在跟印度政府申請設立實體零售店；其中，亞馬遜提交的方案是在實體店銷售印度本地生產的商品。

印度專家認為，這項放鬆限制的政策，將有利於生產製造者，不但不影響印度人的工作機會，還可提振印度製造業。但由於較小的家族店鋪將會對放寬政策反彈，預料還會有一些阻力。1060220

(中央社)