印度考慮放寬外資投資零售通路
印度政府官員透露，印度政府正考慮放寬讓外國直接投資（FDI）進入零售業，但只限於販售印度本土製造的商品，以拉抬「來印度製造」（Make in India）政策。
印度官員告訴印度「經濟時報」（Economic Times），這項政策大概會在北方省選舉結束之後做出決定，也就是3月上、中旬。
一旦做出這項政策，包括鴻海等想布局印度通路市場的外國企業，將有更好的機會進入印度市場。
印度目前的投資規定，讓如亞馬遜（Amazon）等海外的線上零售業者，只能從事電子市集或成為當地供應商和買家交易的平台，而不能透過庫存模式銷售自家商品；而如沃爾瑪（Walmart）等實體零售通路商只能在印度通路持股51%，而且還有其他限制。
印度政府去年8月首先放寬，讓外國投資的通路產業可透過線上或實體銷售印度本地製造的加工食品，希望促進印度食品加工業發展；因此，零售商也在遊說印度政府放寬零售通路。
印度政府正考量放寬外國直接投資通路，但販售商品只能限於本土製造商品。
印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）本月公布新財政年度預算案時曾表示，政府考慮進一步開放外國直接投資。目前，超過90%的FDI都能自動批准通過。
包括蘋果公司、亞馬遜、中國大陸手機品牌小米都正在跟印度政府申請設立實體零售店；其中，亞馬遜提交的方案是在實體店銷售印度本地生產的商品。
印度專家認為，這項放鬆限制的政策，將有利於生產製造者，不但不影響印度人的工作機會，還可提振印度製造業。但由於較小的家族店鋪將會對放寬政策反彈，預料還會有一些阻力。1060220
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。