大久保麻梨子代言保險套 爆奶女醫師引遐想
大久保麻梨子去年與老公Jerry完成結婚登記，正式成為台灣媳婦，她婚後家庭事業兩得意，金雞年開春喜訊接二連三，她20日正式宣布將於4月16日在Chateau de Felicite翡麗詩莊園舉行婚禮宴客，此外，她也接下保險套品牌的台、港代言，更在新戲擔綱女主角。為了在新戲中講出一口流利台語，最近還把公婆當作台語老師，只是，學台語過程妙趣橫生，還差點嚇壞公婆。
大久保麻梨子年前就參與劇組安排的台語課，更拉著老公及同事一起練習台語對話，還把平常在家講台語的公婆當作是課後輔導老師，把台語完全融入生活中！她笑說，目前遇到最難的一句台語是「扶養3個小孩」，這句話問遍了會台語的親戚朋友，還把老公跟公婆都難倒了！她還大笑自曝：｢我在學講5000塊這句台語時，覺得特別難為情，因為它的發音跟日本的男性生殖器官超像，害我每次要講時都停頓，而且有時發音太用力還變成『沒穿褲』(台語)，被工作人員取笑說我當人妻後尺度大開！」
大久保麻梨子為了一圓父母心願，特別與老公飛回日本拍攝一組日式婚紗照，兩人都是第一次穿傳統和式結婚禮服，被一層層的毛巾及衣服包裹，穿搭過程非常繁複，加上新娘妝感要求細膩，因此光是大久保麻梨子的梳化時間就超過4小時！正式拍攝時，經驗豐富的大久保麻梨子卻因為被繃太緊，像木頭人般不知如何擺pose，身旁的老公Jerry更是像個機器人般肢體僵硬、同手同腳。
此外，她也在保險套廣告中搖身一變為「純愛診療室」的性感女醫師，專門解答「鳥」問題，她微露火辣酥胸、秀日文不僅超吸睛，也讓男性同胞直呼超有遐想空間。
(中時)
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