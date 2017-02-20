韓國影帝黃正民拍片 基隆街頭封街管制

韓國電影將在基隆拍攝，基隆市府為了協助國際電影拍攝，表示2月27、28日晚間封閉中山路橋及附近街道，呼籲民眾多加注意並改道。圖為劇組人員在中山陸橋會勘。（基隆市政府提供）

韓國電影將在基隆拍攝，基隆市府為了協助國際電影拍攝，表示2月27、28日晚間封閉中山路橋及附近接道，呼籲民眾多加注意並改道。（曾百村攝）

繼2001年導演侯孝賢至基隆中山陸橋拍攝電影「千禧曼波」後，今年韓國電影也將來台取景，其中一處地點又挑上中山陸橋，其中韓國影帝黃正民也會前往拍攝，為此基隆市政府特地讓劇組方便拍攝，將於2月27、28日兩天晚間將中山陸橋及周邊交通封閉，呼籲民眾注意。

市府表示，此次韓方的電影拍攝，是幾個月前由國際電影製作團隊提出相關計畫，尋求市政府協助，經市府召開協調會討論相關管制細節後，基於行銷基隆考量，將主動協助電影順利拍攝。

市府透露，這部拍攝的電影將有韓國影帝黃正民參與其中，所以對於韓國民眾來說，會提高對於基隆的辨識度，所以市府想趁著這次國際團隊的拍攝，同時增加基隆對外的知名度，不過由於電影名稱還未定案，所以現在無法對外公佈電影名稱。

而電影主要拍攝的地點為中山橋及人行陸橋，拍攝的時間為2月27、28日兩天的深夜時段，市府也準備於當地進行交通管制措施，其中管制區域自安一路91 號起至中山橋全路段止，交管時段陸橋全面封閉，呼籲民眾改道或改搭劇組接駁車通行，若提早拍攝完畢將提早取消管制。

(中時)