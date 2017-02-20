過年遭分手暖男變殺手 上門狠砍舊愛
沒辦法接受分手打翻醋桶，暖男變身醋男上門狠砍舊愛及她的新歡！28歲的王男因大年初一慘遭陳姓女友提分手，昨天他前往陳女住處欲挽回，卻看到陳女身邊已有「另個他」，當場怒火攻心，持開山刀將陳女及其新歡莊男砍傷，其中莊男因頭部遭到重擊，目前仍有生命危險，留置加護病房觀察。
陳女家屬指出，陳女跟王嫌分分合合已數年，因王男個性不佳，陳女在大年初一傳簡訊與對方分手，並接受另一段新的戀情，與另名莊姓男子交往。但王嫌根本無法接受「被分手」，多日來連續奪命連環扣、傳簡訊要求挽回戀情，卻得不到陳女一絲回應，前天深夜王嫌埋伏在陳女家附近，希望見上陳女一面。
直到當天晚間11時許，陳女終於返回家中，不過卻被王嫌看見她與另位莊男「手牽手」狀似親密，王嫌當場醋桶打翻，上前質問兩人，而莊男護花心切，立即站出來說：「她現在已經跟我在一起了，你別來亂了喔！」結果王嫌怒不可抑，當場拿出開山刀朝兩人猛砍。
一陣混亂下，陳女為保護現任男友，遭王嫌傷及手部差點「斷筋」，而莊男數度遭王嫌擊中頭部，當場鮮血直流，鄰居見狀趕緊報案，員警趕抵現場後，喝令王嫌將開山刀放下，王嫌這時才回過神來，得知自己犯鑄下大錯，才悻悻然放下刀就逮。
王嫌供稱時表示，原本是想哀求前女友回頭，但看到前女友已有新歡，才會壓抑不住情緒砍人，但陳女家屬反駁，若是來談復合，何必帶著開山刀在身邊？認為王嫌早就有傷害前女友的意圖，根本就是「恐怖情人」；而訊後警方依殺人未遂罪嫌，將王嫌移送基隆地檢署偵辦中。
(中時)
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