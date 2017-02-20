華東台校學測成績亮眼 高三生兩岸同步申請大學
大學學測成績於日前公布，華東台商子女學校成績表現亮眼，全校達頂標的學生為10人、前標22人；而台校擁有地利之便，學生規畫升學計畫也橫跨兩岸，該校高三生鄭宣邑考取70級分，將同步申請台灣與大陸的大學，並依照申請結果來決定攻讀的學校。
華東台校在今年學測成績表現比去年進步，考取前標以上的學生共有32人，較去年29人再增加3人，並且全校平均成績達44.5級分，已超過均標。
此外，該校在各科達到頂標的人數也比去年大幅提高，今年國文科達頂標的學生有21人，比起去年12人，又再增加9人，而英文科去年20人達頂標，今年再增加6人到達26人，數學去年6人今年為8人，自然科去年11人，今年更大幅成長到18人。
華東台校高三生鄭宣邑表示，今年學測共考取70級分，國文13級分，其他各科都是14級分，全部達到頂標以上成績，未來希望能攻讀化學或生物科系，並將同時申請臺灣和大陸的大學，再依照申請結果來決定到哪裡就學。
華東台商學校校長王先念表示，該校學測成績一年比一年進步，全校整體進步明顯，尤其是各科達頂標的人數大幅提高，主要感謝老師們的辛苦；而為增加學生的學習成效，未來將致力聘請台灣名師到校任教；另也感謝教育部、陸委會、海基會的支援，讓境外的台校壯大成長。
(旺報)
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