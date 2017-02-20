《長照法人法》草案 衛福部：現正預告中
《長照服務法》將於6月3日上路，攸關「住宿型機構」的《長照法人法》，其草案也在日前經衛福部預告，最快4月送進立法院。衛福部指出，未來新設立的住宿型機構，須以財團或社團法人形式成立，後者條件放寬到「3人即可成立」，現有機構若無擴建、遷移，營運狀況不受影響。
根據《長照服務法》第22條規定，未來新設的長照住宿型機構，將由統稱「長照法人」的財團法人、社團法人成立，主因是衛福部認為，躺在機構內的民眾，多是無法替自己發聲的弱勢，政府必須更嚴格把關；但外界認為成立條件嚴苛、且會影響現有的住宿型機構。
衛福部照護司長蔡淑鳳指出，《長照法人法》草案有更完整配套，像是放寬社團法人成立門檻：董事會最少僅需3人，只要每年提撥10％盈餘做人才培訓、宣導或社會救助等服務，20％作為長期經營資金，其餘盈餘可按規章內容來分配；長照財團法人則和其他財團法人一樣，盈餘不得分配，且董事會中必須有1人具長照人員資格。
該草案內容註明，現有長照住宿型機構只要不擴建、搬遷，便不受影響、可維持原有運作，且新法僅限制「成立人員」，其餘設立標準都比照以往；台灣長照發展協會全聯會理事長崔麟祥說，此舉有望讓新設、轉型的機構，其結構正常化，同時學習企業經營、財稅報表等等，是個正確的方向。
但崔麟祥強調，該草案對想要法人化的現有機構，有著不小的挑戰，因為這代表現有機構經營者，必須找2名外人來共同經營，「人多口雜恐影響營運」，且機構的股權、並無公信的價位評估，「找誰釋出就是個難題」；他進一步指出，台北市、台中市這些都會區，租金高昂，新機構多只能在外圍找點，未來可能出現「社區內無機構」的窘境。
蔡淑鳳指，該草案現為2星期的預告期，並同時蒐集各界意見，預計4月送進立法院，並視立院三讀的進度，看能否如期在6月3日上路。
(中時)
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