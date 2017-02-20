黃子佼為新人團體跨刀合唱拍MV 怕成為老鼠屎
出道29年的黃子佼，雖然對於音樂涉獵廣，但只出過EP和合輯，沒出過專題，日前受邀為年代MUCH《Fighting吧！天團》的新人團體「Whaaaaas UP！」跨刀合唱並拍MV，他坦言：「唱歌是一件很幸福的事情，但這是第一次和團體唱RAP，其實我很緊張，怕自己成為老鼠屎。」錄音前，他還謙虛地向團員請教如何唱饒舌。
黃子佼每一年都會思考工作要做什麼調整，他說，今年最大的目標就是「作音樂」，包括做自己的音樂、幫別人寫歌。結果，才剛過完年，很多事情還在腦子想，就接到這個任務，剛好跨出了第一步。和Whaaaaas UP！團員練唱時，他謙稱自己是活在費玉清、張學友和周華健的時代，沒有饒舌經驗，很怕腔調一個沒有拿捏好，把歌曲唱成數來寶、成為老鼠屎。
他對擅長rapper的團員林庭絮Hsu說：「這跟年紀、資歷沒有關係，在這個領域你是我的老師。」但從小視他為偶像的Hsu緊張到嘴角顫抖、完全忘詞，最後團員們在一旁幫忙打節奏，Hsu才恢復水準並順利完成工作。
黃子佼透露，進專業錄音室對他而言最大問題就是不能穿鞋子，脫鞋好像就是要回家休息的感覺，唱歌完全使不上力，這是他多年來的困擾。」他還自嘲地謝謝製作單位安排，因為他和女團站在一起身高上完全沒有違和感、比較沒有壓力。最後還加碼爆料，曾經穿涼鞋出門，還把鞋墊塞到襪子裡。
團員陳曼青透露13歲時曾上過黃子佼和藍心湄主持的「冠軍家庭TV秀」，她語帶哽咽地說：「當初是從那個節目開始學打鼓，一切的因緣際會都是從那裏開始，真的影響我很深。」沒想到隔了這麼多年可以和佼哥合作讓她情緒很激動，而黃子佼也幽默地回：「好險，我還在(演藝圈)。」
(中時)
關鍵字：黃子佼、Whaaaaas UP、RAP、陳曼青
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