美擬中國公民簽證 交社交網資料

美國總統川普自上台後一直收緊入境政策，Politico網站日前報導，當局計劃把要求簽證持有人申報社交網站賬戶資料的措施，擴展至持有10年期美國商務及旅遊簽證(B1/B2簽證)的中國公民。一旦落實，今後持有有關簽證的中國公民填寫「簽證更新電子系統」(EVUS)時，將會被要求提供社交網站賬號，但純屬自願性質，提供或不提供都不會影響簽證更新申請。美國民間組織「民主與科技中心」表示，此舉侵犯個人私隱，亦會惹來其他國家對美國實施類似審查，計劃反對新措施。

歐巴馬政府去年推出類似的自願申報社交網站資料措施，但當時只適用於來自美國免簽證國家的公民。美國海關和邊境執法局(CBP)上周三在《聯邦公報》上發佈通知，提出計劃在EVUS內，要求簽證持有人提供社交網站資料，但強調是「選擇性」，並非強制持有人輸入，即使沒有輸入，也不會對他們前往美國的計劃構成「任何負面影響」。

去年11月29日起，所有持中華人民共和國護照和美國B1/B2簽證的旅客，必須在EVUS進行登記才能赴美旅行，登記有效期為兩年，如未有登記將無法登機，持有F簽證（學生簽證）和H簽證（工作簽證）的人則不受影響。

現有措施中，系統會讓申請者選擇輸入facebook、Google+或Instagram等歐美流行社交網站的賬號名稱，但由於這類社交網站在中國並不流行，當局不排除會加入中國常用的社交網站，中國的簽證持有人也可在空白處填上用戶名。CBP表示，會利用收集得來的賬戶資訊，審查簽證持有人在這些網站公開的個人資料。

分析質疑，收取這些社交媒體資料，未必能加強國土安全。遊客可以拒絕透露資料，或者假裝忘記要提交這些資料，也可以更改社交網站上的個人資料或者私隱設定，令當局難以追查。雖然美國的監管部門有能力突破這些保護手法，但CBP已表示，會根據遊客在社交網站所設置的私隱設定去查閱相關資料。

CBP會就新措施有為期60日的公眾諮詢。

(旺報)