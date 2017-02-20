金正男死因仍是謎 五面向看離奇命案

我要評比

北韓已故領導人金正日長子金正男上週在吉隆坡機場遇刺，他的驟逝仍圍繞著重重謎團；美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）從5大面向探討金正男遇害的離奇命案。

警方表示，凶嫌從背後攻擊金正男，可能將某種物質噴灑在他臉上或放在他面前，導致他感到暈眩，金正男在前往醫院的救護車上不治。

CNN報導，南韓將這起謀殺案稱為「恐怖行動」，還說幕後黑手是北韓領導人金正恩的政權，金正恩是金正男的異母弟弟。當前至少有5名北韓人遭到馬來西亞警方調查。

然而，北韓當局為什麼要刺殺這名執政王朝的成員？專家表示，確切原因難以得知，不過金正恩與平壤當局對盟友和鄰國中國大陸的立場分歧，以及金正恩與金正男手足間的激烈競爭，可能扮演著重要角色。

●北韓與中國大陸不和？

金正男經常造訪大陸，與北京當局維持密切關係，主要是經由姑丈張成澤牽線。金正日2011年逝世後，張成澤被視為北韓第2號人物，輔佐接班的金正恩掌權，但他與金正男也關係深厚。

東亞核不擴散計畫（East Asia NonproliferationProgram）負責人路易斯（Jeffrey Lewis）說：「（張成澤）是金正男的收入來源，也可能是中國保護金正男的原因。」

金正恩2013年戲劇性下令整肅張成澤，致使金正男失去在北韓最強而有力的盟友，以及與北京當局的重要連結。

專家表示，假如北韓證實為金正男遇刺案的幕後主謀，將「嚴重破壞中國對金正恩政權的信心」。

專家說：「長久以來，金正男主張北韓應推行改革，並公開鼓勵（平壤）以中國大陸為範例。」

大陸是北韓唯一的真實盟友，然而，北韓因持續積極發展核子計畫，面臨獲北京當局支持的國際制裁，導致雙方關係日益緊張。

大陸近日配合聯合國制裁決議，決定暫停從北韓進口煤炭，可能就是北京當局對金正男遇害感到不滿的跡象。

●接班威脅

金正日1970年代離開金正男生母，戀上舞者高英姬後，後來生下金正恩，金正男一度成為金正恩繼承政權的潛在威脅。

不過，各界並不清楚金正男是否有意成為父親的繼承人。

金正男兒子金韓松受訪時曾說，父親「對政治並不是很有興趣」。

●手足競爭

金正恩於金正男留學海外時出生，生母高英姬將丈夫的另1個家庭視為兒子的競爭對手，因此金正恩與同父異母的哥哥從不親近。

金正男曾公開批評手足，抨擊金正恩太過懦弱，不足以掌控全國，只不過是北韓政權大老推出檯面的傀儡。

專家說，北韓因發展核子活動遭國際大規模譴責，金正男在這個時間點遇害可能只是巧合。

北京清華卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy）研究員趙通表示：「金正恩可能同意北韓間諜機構追蹤同父異母的哥哥，但或許不是直接下令殺害他，特別是在現階段。」

●金正男遺體爭奪戰

馬來西亞當局正在等待金正男驗屍結果。北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，譯音）說，在北韓官員不在場的情況下，北韓將拒絕承認檢驗結果。

馬來西亞則拒絕交出金正男的遺體，說當局必須先進行DNA檢驗。警方正在尋求家屬提供檢體。

金正男的家人據信住在北京和澳門。

馬來西亞雪蘭莪州警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）說：「假如沒有親屬認領和動用所有方法都無法（取得DNA），我們最終會將遺體交給（北韓）大使館。」

●迄今有誰被捕？

馬來西亞警方已拘押1名北韓籍嫌疑人李正哲（Ri Jong Chol，譯音），還說他們正在追捕另外4名涉案北韓男子。

這4人分別是33歲的李志賢（Ri Ji Hyon）、34歲的洪松學（Hong Song Hac）、55歲吳宗吉（O Jong Gil）及57歲的李在男（Ri Jae Nam），他們可能已於犯案當天離境，據報導已輾轉返回北韓。

此外，被捕的還有1名印尼籍女子和1名越南籍女子，兩人涉嫌在機場下手行刺。（譯者：中央社劉文瑜）1060220

(中央社)