救國團是否為黨產 24日舉行聽證會
為釐清救國團是否為國民黨的附隨組織，不當黨產處理委員會預定24日舉行聽證會。初步調查報告則於今天上午公布在黨產會官網。
黨產會表示，24日將就「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」舉行聽證。黨產會上周將調查報告寄給當事人及利害關係人，並於今日一早公布相關情況。
黨產會說，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，就「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」進行調查。聽證會的目的為便利當事人及其他利害關係人陳述意見、提出證據，並邀請證人、學者、專家及有關政府機關提供專業意見。
這場聽證會的關注重點將放在救國團是否曾為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離中國國民黨實質控制之附隨組織。討論救國團自41年10月31日成立時起，有無受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離中國國民黨實質控制等問題。
據黨產會在網上公布的初步調查報告，救國團除設總團部外，分設有17處縣市團委會、15處青年活動中心（含山莊及學苑）、8處輔導中心、學習中心據點共65個。
報告說，救國團也持有「中國青年旅行社有限公司」全部股份及「張老師文化事業股份有限公司」股份，並有多項轉投資。
報告表示，104年度救國團現金及銀行存款帳面金額新台幣8億3455萬元，基金存款帳面金額新台幣9億2434萬元，固定資產帳面金額新台幣24億5950萬元。1060220
(中央社)
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