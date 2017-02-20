左宗棠雞美國熱賣 大陸根本沒這道菜

中餐在全世界越來越受歡迎，但多數老外並不知道，他們最喜歡或最常吃的中餐菜色，許多在來源地的大陸根本就沒有。例如在全球中餐店裡都很受歡迎的左宗棠雞，在中餐的來源地大陸，根本就沒這道菜，但老外並不管這些，依然吃得樂開懷。

英國廣播公司網站日前報導，在美國和很多國家，「左宗棠雞」是一道最受歡迎的中國菜，幾乎全美各地的中餐都有這道「中國傳統美食」，但英國廚師扶霞表示，這道菜號稱的起源地——湖南，卻根本沒人聽說過什麼是「左宗棠雞」。不光是湖南，而且它的味道和正宗湖南菜也一點也搭不上關係。

雖然左宗棠是真實的歷史人物，但翻遍史書，從未發現左宗棠將軍一直到去世，「對炸雞產生任何特殊興趣」。扶霞表示，湖南籍廚師彭長貴才是把左宗棠將軍的名字和炸雞塊綁在一起的始作俑者。

彭長貴1949年在台灣自創了這道菜，紐約餐館經營者在台北品嘗到這道菜，就帶到了美國，經過不斷演變後，最終形成了和最初的味道截然不同的偏甜、黏稠口味，迎合美國消費者的胃口。2014年的紀錄片《尋找左宗棠》探尋了這道菜的起源，並且把目前流行版本的「左宗棠雞」的照片展示給當時已96歲的彭長貴看。他看了照片說「簡直瞎胡鬧」。

還有一道「李鴻章雜碎」，也和大名鼎鼎的李鴻章一點關係也沒有。這道以混和肉和菜雜炒的料理，在美國各地內容口味就不同，很受歡迎，而且在英國還有餐中餐館以「雜碎」為主打菜色。

不光是在美國，就連距大陸最近且文化相同的台灣，有些菜雖然冠上了大陸地名，卻一點關係也流有。有人說台灣的福州餅（胡椒餅），在福州根本找不到；但也有人說是當地回教人的食物。全台各地都可見到的溫州大餛飩，根本不是來自溫州，讓許多溫州人來到台灣感到一頭霧水。但也有人說溫州的長水餛飩店，或許是溫州大餛飩來的也說不定。

蒙古烤肉則是另一個有趣的例子。事實上，蒙古烤肉起源於台灣，是由相聲演員吳兆南改良命名，並非蒙古傳統飲食。1951年，原籍北京 的吳兆南在台北開烤肉店，做法源自北京百年老店烤肉季，使用更多種類的肉品、配料和醬料，原本想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但聽起來有通共之嫌，叫「北平」也不適合，因此改取名「蒙古烤肉」。

(旺報)