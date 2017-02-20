京津冀三地將建大學聯盟：課程互選 學分互認

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京津冀教育協同發展十三五專項工作計畫18日發佈。根據計畫，京津冀三地將推進組建京津冀大學聯盟，促進課程互選、學分互認、教師互聘、學科共建和師生交流。建立三省市大學大型科學儀器設備庫，建設一批開放共用的大學學生實習實踐基地。同時，三省市大學、科研院所試點聯合培養研究生，資源分享。

有關教育領域非首都功能疏解合作專案，三省市將共同探索完善大學搬遷、建立分校、合作辦學等機制，加強疏解承接地教育合作，研究提出疏解學校新校區建設及運行資金、建設用地、教師工作生活、學生學籍等方面的政策保障機制。針對北京城市副中心與津冀毗鄰地區教育統籌發展，三地將合理規劃區域教育發展，高品質配置北京城市副中心教育資源，支持北京市教育資源在河北廊坊北三縣創新機制建設優質學校，重點推進北京市通州區、天津市武清區、河北省廊坊市三地基礎教育協同發展。

針對三地的基礎教育合作，將鼓勵採取教育集團、學校聯盟、結對幫扶、委託管理、開辦分校等方式，引導北京、天津優質中小學與河北中小學開展跨區域合作辦學，整體提升學校管理水準。完善基礎教育數位化優質資源分享機制，實現京津冀優質數位教育資源共建共用。

2014年以來，北京市嚴格執行北京市新增產業禁限目錄和人口調控政策，控制住高等教育和職業教育規模增長趨勢。北京城市學院、北京建築大學、北京工商大學新校區建設取得明顯進展。北京城市學院向順義疏解，實現了北京東北郊區方向大學零的突破。北京電影學院等市屬大學新校區建設已經啟動，北京化工大學等中央大學新校區建設取得階段性進展，沙河、良鄉高教園區配套不斷完善，為大學部分教育功能轉移創造條件。

同時，北京城市副中心教育配套加快完善。北京市發揮東城、西城、海澱等教育強區優勢，支持通州區內部挖潛，大幅提升教育品質。目前北京二中、人大附中、首師大附中、理工附中等4所優質學校已進駐辦學。

十三五期間，三地將實施一十百千萬工程，重點在基礎教育、職業教育教學管理以及師資隊伍建設等相關領域對河北省張、承、保三市及21個貧困縣對口幫扶。

(旺報)