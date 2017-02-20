侯昌明、曾雅蘭找到法寶　差點冒出第三胎

侯昌明送老婆性感睡衣。（黑曜蒜提供）

侯昌明送老婆性感睡衣。（黑曜蒜提供）

侯昌明、曾雅蘭日前出席活動大談夫妻生活，自爆差點懷上第三胎！侯昌明表示自己去年經歷父親生病，和雅蘭輪流照護，加上天天處在高壓工作中，惡性循環，身體累也影響到心理，一遇到問題，就很容易和太太吵架。曾雅蘭也說：「老公就是所謂的三明治族群，上有高堂、下有妻小要養。工作壓力大又忙碌，經常忙到失去精氣神。每次想約他出去走走，老公都說『好累不想動』，一度對他很失望。」後來接觸到了一門法寶，竟然讓夫妻間感情迅速增溫，常常約會，還差點有第三胎！

年前修眉想要好好改運一番的侯昌明，果然雞年好運到。不僅年初就接獲廠商邀約，更改善了之前體力不足的情況，兼顧事業家庭兩得意。侯昌明表示自己自從使用了日本保健食品後，體力明顯變好，不再心有餘而力不足，不僅工作游刃有餘，家庭生活也變得更加和諧。連小孩都頻頻和爸媽說：「你們怎麼好像是熱戀中的情侶。」現在孩子們也跟著每天吃3粒，全家人都充滿源源不絕的青春活力。

曾雅蘭說，現在一天24小時都不夠用，因為精神狀態佳甚至考取中、西餐執照，下個目標希望成為人妻界蔡依林，侯昌民則希望存夠錢後帶老婆出國環遊世界，兩人共同的回憶才是最重要的，錢不是重點，此話一出曾雅蘭嚇得直說：「老公你變了！」兩人異口同聲表示希望孩子大後，在精神體力還夠時完成目標，活出自己。侯昌明更在現場大方送上性感睡衣給老婆秀恩愛，讓她直呼好害羞。

(中時)