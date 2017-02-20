國外中餐太難吃？ 環境變化 別太在意

隨著華人走向全世界，中餐也跟著在全球發燒，讓老外吃得津津有味。但看在一些華人老饕眼裡，這些菜都成了「四不像」，難吃得要死。但也有人認為，菜色的演變都和移民有關，會因應新環境出現不同變化，不必太在意。

美國有約5萬家中餐館，是全球中餐館最多的國家，中餐來到這裡的變化也是五八門，讓老外看得眼花撩亂。但經過時間演變後的中菜，雖然也有許多中外人士有很高的接受度，但看在某些老饕眼裡，就是有意見。

以網路上「美國餐桌上的十大另類中國菜」為例，提到雲吞湯、酸甜湯、蛋花湯，有人認為除了雲吞湯還湊合能吃以外，其他的兩種往往黏黏糊糊，想吃的話，要有被噁心到的準備，如此的飯店居然還能生存下去，美國人也太不講究了！

被批的還不湯類，蟹角和春捲的點心類也被批若不是包著乳酪，就是炸得太硬或太油；酸甜肉和腰果蝦，雖然菜名不同，但內容類似的料理在台灣餐廳也很常見，尤其是台灣南部重甜的口味，有些還加上酸味調理，讓菜色更是變化多端，各有各的支持者。

芙蓉蛋是裹著肉類和蔬菜的炸蛋，與西方早餐裡的雞蛋捲餅有幾分相似，儘管有人認為不好吃，背離了大陸中菜的原味，但在台灣一些西式早餐店也可以吃到，有些甚至混和蜂蜜和番茄醬，形成了特有的台式風味早餐。

(旺報)