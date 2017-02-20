大陸教育部小學科學課程標準 今秋執行

大陸教育部近日公佈《義務教育小學科學課程標準》，小學科學課程起始年級從三年級提前到一年級。在教育部組織修訂《義務教育課程設置實驗方案》前，原則上要按照小學一、二年級每週不少於1課時安排課程，三至六年級的課時數保持不變。《標準》將於今年秋季開始執行。

大陸教育部表示，自2001年啟動新一輪基礎教育課程改革以來，經過十餘年實踐探索，小學科學課程對培養學生科學素養發揮了重要作用，但也有課程適宜性、可操作性、時代性和整體性有待增強等問題。為此，教育部修訂完善頒佈了新的小學科學課程標準，對課程的理念、目標、內容、實施等給出明確標準。

根據《標準》，小學科學課程基於學生的年齡特徵與認知規律，把小學6年學習實踐劃分為1-2年級、3-4年級、5-6年級三個學段。內容以學生能夠感知的物質科學、生命科學、地球與宇宙科學、技術與工程中，一些比較直觀、學生有興趣參與學習的重要內容為載體，並將這四大領域細分為18個概念、75個學習內容。

《標準》宣導跨學科學習方式，即一種以專案學習、問題解決為導向的STEM課程組織方式，它將科學、技術、工程、數學有機地融為一體，有利於學生創新能力的培養。

專家表示，此次《標準》的亮點之一就是強調了小學科學教育是以科學課為核心課程的跨學科學習。上海交大附中STEM實驗中心教師彭禹說，《標準》強調了科學課與數學、語文、綜合實踐活動等課程之間密不可分的關係。例如科學課需要數學課的資料處理、模型量化等能力，需要語文課中的記錄、表述、論文、戲劇演出等能力，需要實踐活動中研究性學習等科學方法的指導。

徐匯區世界外國語小學的科學教育已開展多年。校長張悅穎坦言，在探究式教學中，課時或將是教師們碰到的首要問題。她說，短短35分鐘的一節課中，探究過程常常難以完成，為此，我們採取了兩節課連上的大課模式。同時，為保證課程品質，採取20人的小班化教學。

(旺報)