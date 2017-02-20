《康熙》熄燈一年 蔡康永認因小S悔停播？
談話節目《康熙來了》由蔡康永、小S和陳漢典搭檔主持12年，擁有極高人氣，卻在去年吹熄燈號，讓觀眾相當不捨，而蔡康永之前就曾笑稱停掉節目好像錯了？近日受訪更是透露有再考慮過和小S一起主持，讓大家十分期待能看到「康熙」再合體。
《康熙》停播至今滿一年了，蔡康永自卸下主持棒後，就忙著籌備電影作品《吃吃的愛》，先前曾說過看到小S在網上直播次數增加、玩得越瘋，就覺得她還是很想在大家面前曝光，不禁令蔡康永覺得停播《康熙》是錯的決定。而他日前為陶晶瑩新節目《女人234》站台時，被問到是否會再搭檔小S主持，就說：「心裡很掙扎」，看來應有考慮過其想法，此話一出，也引來眾網友敲碗希望能看到2人再度聯手讓《康熙》復活。
(中時電子報)
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