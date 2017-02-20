貼文怒揭上司性騷擾 優步老闆內部調查

由於1名前員工昨天在部落格張貼撰文，指稱優步（Uber）叫車公司內部有性騷擾和性別歧視存在，優步執行長卡拉尼克宣布，優步內部就此兩事進行「緊急調查」。

卡拉尼克（Travis Kalanick）透過推特說：「上開指陳的事情是令人厭憎的情形，並違反我們信仰的一切價值。任何人有此類行為或思維，也是可以，但會捲鋪蓋走路。」

卡拉尼克又說：「我已指示人力資源主管宏塞（Liane Hornsey）展開緊急調查。優步絕不縱容這類行為。」

去年底離開優步的女工程師佛勒（Susan Fowler）說，她2015年底加盟優步不久，上司經理便對她提出性挑逗。

佛勒指出，她向公司多位高階經理及人力資源部門投訴，但被告知，她的上司經理是「頭次冒犯人」，他們覺得不太方便為此懲處「工作表現優異的幹部」。

佛勒說，上頭給她兩條路挑，其一是調到其他團隊，或留在原職，而冒著被上司經理核給表現不佳評等的可能性。

佛勒又說，後來的幾個月，她碰到公司另1 名女工程師，這名女同事聲稱，她經歷同樣的騷擾，包括她過去的上司經理做出的不當行為等。

在多次投訴上司的不當行為後，佛勒說，她的上司經理當面告訴她，她到處打上司的小報告是在給她自己「找麻煩而已」。

而人力資源部也告訴佛勒，她才是問題人物，而非她到處打小報告的經理上司。1060220

(中央社)