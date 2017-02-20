「共享」汽車登陸廣州 大陸記者體驗

共享單車眼下正成為大陸關注焦點，另一種共享經濟的產物——共享汽車也已經悄然登陸廣州。與共享單車相比，共享汽車能否成為新潮流、是否會導致侵占公共空間或影響交通秩序？大陸記者實際測試看看。

廣州大學城是共享汽車在廣州「搶灘登陸」的首站，各家平台都在此進行佈局。從地鐵大學城北站出來後，大陸記者使用相關APP尋找附近的共享車輛，最近的可用車輛距地鐵口大約1公里，但卻只有10分鐘的取車時間，超時將自動取消訂單。為在趕在時限內取車，記者只得先找到一輛共享單車趕過去。

取車點位於一個停車場入口，設有明顯標識，根據系統提供的車牌找到了選定的車輛。當時共停靠了4輛共享汽車，均為新能源車。此時剛好遇到兩位用戶在還車。經詢問，他們是附近的住戶，因為好奇首次來體驗共享汽車，用車4個小時花了100多元(人民幣，下同)。在記者與他們的交流過程中，又有三對用戶前來取車。

與大學城相對還算順利的尋車過程相比，在市中心則困難得多。記者體驗當日下午2點左右，另一共享汽車平台顯示全市範圍內二十多個網點可用車輛全都是為0，且持續了很長時間。記者等待30分鐘後才發現體育西橫街附近有1輛車可用。隨後記者發現，該平台只提供5分鐘的取車時間，超出就開始計時收費，超時費用為0.1元/分鐘，用戶可選擇取消訂單。最終因為到達取車點的時間超過了5分鐘，記者不得不支付了額外的計時費用。

按照共享汽車平台的規定，用戶取車成功後，可以選擇該平台在全市範圍內的任意網點還車。不過記者體驗後發現，不論是大學城還是市中心，都存在還車點位置不便利的問題。

在大學城，記者原計劃前往海珠區客村附近，並打算在距離目的地最近的赤崗網點還車。但在使用APP進行操作時，界面上可選擇的還車點均在大學城內，記者撥打該平台客服電話詢問，但兩次都無人接聽。由於不希望再駕車回大學城還車，記者隨即決定前往大學城北的網點還車，之後搭乘地鐵去客村。此外，APP上對還車網點位置的標註也不清晰，記者駕車至網點附近後要目視尋找。

大約半小時後，記者終於接通了客服電話，對方表示，該平台只顯示當前位置附近的網點，記者在大學城取車後想要到赤崗還車，必須將車開到海珠區之後系統才會顯示赤崗網點的還車選項，並且如果在取車點以外的網點還車，需要額外收取2元的費用。

記者在中心城區使用另一平台時，還車網點的選擇則比較方便：市區內任意該平台的網點都可以選擇，並且不必支付額外費用。但是，該平台提供的車輛沒有導航設備，駕車時需要用手機導航，對駕駛者而言並不方便。此外，該平台提供的新能源車啟動方式古怪，記者在嘗試多次後才成功發動，新手應當格外注意安全。

目前共享汽車採用計時加里程同時計費的方式。在大學城體驗的平台目前提供5折優惠，以1.5元/公里加上使用0.15元/分鐘計費，記者首次使用共用車38分鐘，行駛4公里，需付費15.63元。而另一平台相對便宜，目前以1元/公里加0.1元/分鐘計費，記者行駛4.4公里，使用58分鐘，共花費10.10元。

對於交通事故責任、賠付等問題，兩個平台都聲明用戶在用車過程中的違章行為需自行承擔相應罰款和扣分。其中一平台在車輛座椅上放置的使用手冊上說明：平台提供一種豁免賠付服務，目前的價格為每次用車2元，用戶可自行選擇購買。具體內容為：用戶發生交通事故，無需承擔保險理賠範圍內的任何損失及保險理賠範圍外的玻璃損失；因用戶導致車輛被扣或者損壞維修，期間的停運損失需要用戶承擔，目前為150元/天。如沒有購買免賠服務導致車身因意外事故損失，則需繳納1500元以內的賠償費用。

與共享單車類似，使用共享汽車需要安裝手機APP。在使用前，要求用戶首先進行資質認證，需要上傳身份證和駕照照片，通過審核方可使用汽車。目前上述兩個平台都無需提交押金。

(旺報)