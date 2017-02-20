木棒聯賽》連兩年12強 成德續拚最佳成績

我要評比

成德高中連兩年闖12強。（學生棒聯提供）

雖然非傳統強隊，新竹市成德高中近年屢屢打出好成績，成為不容輕視的新興勁旅，連續2年在高中木棒聯賽闖進12強，今年不僅贏了穀保家商，還在第3階段驚險淘汰去年冠軍隊北科附工(前桃園農工)，23日將與南英商工爭8強門票。

成德在102學年度首度報名木棒聯賽就打下第7名，去年玉山盃青棒賽更創隊史最佳季軍(並列)成績，今年木棒聯賽也持續證明球隊已非「黑馬」，第2階段以6比1擊敗穀保家商，拿下分組第1晉級16強，第3階段則是先吞2連敗，與北科附工進行殊死戰，最終逆轉勝出，闖進12強。

今年高三的左投張智家是今年成德王牌，出賽4場都帶球隊奪勝，其中對上北科附工一戰，主投7.1失2分，教練蔡政宏說：「他是穩定型的球員，表現也慢慢進步。」

成德靠著打「團體戰」力抗強隊，蔡政宏表示：「全隊很想贏，大家很有拚勁。」達成12強的初步目標後，接著將再朝突破隊史最佳成績努力，蔡政宏笑說：「當然能打到冠軍最好。」

(中時電子報)