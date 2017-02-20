不爽隔壁煮飯吵 竟口出三字經踹壞鄰居門

桃園一名45歲李姓婦人不滿隔壁煮飯很吵，去年5月竟狂罵對方三字經、死老太婆，甚至使勁踹對方的鐵門，造成鐵門毀損不堪使用，隔壁婦人不堪受辱報警提告，李婦坦承喝醉誤事，桃園地檢署依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴。

(中時)