共享單車驚現詐騙條碼？廣州尚未傳出案件
近日，大陸共享單車二維碼新騙局在朋友圈大量轉發。但目前廣州警方還未接獲相關報案紀錄。
據媒體報導，北京有市民紀先生在使用共享單車掃碼取車時，發現除了原有的二維碼外，車上還新貼了其他兩個二維碼，紀先生掃描新貼的二維碼後發現，手機彈出了收款頁面，需要使用者輸入付款金額，紀先生意識到，這是有人借著掃碼取車功能設置的騙局。
無獨有偶，近日，南京鼓樓警方也接到了利用共享單車黏貼虛假二維碼進行詐騙的警情。南京市民劉先生在準備掃碼取車時，也發現了多個二維碼，就在標有掃描騎走的二維碼上方，以為是新功能的劉先生掃描新的二維碼後，直接跳出了轉賬提示。劉先生趕緊退出付款界面並報警，幸好沒有造成損失。
目前，廣州尚未接到類似的案件，不過，二維碼陷阱仍需多加留意，不要輕易掃不明來歷的二維碼。摩拜單車的負責人也表示，摩拜單車上的二維碼都是直接鑲嵌在車頭或后輪擋泥板上的，不會使用貼紙等其他物品，在使用單車的時候留意，也不要掃任何陌生的二維碼。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。