共享單車驚現詐騙條碼？廣州尚未傳出案件

近日，大陸共享單車二維碼新騙局在朋友圈大量轉發。但目前廣州警方還未接獲相關報案紀錄。

據媒體報導，北京有市民紀先生在使用共享單車掃碼取車時，發現除了原有的二維碼外，車上還新貼了其他兩個二維碼，紀先生掃描新貼的二維碼後發現，手機彈出了收款頁面，需要使用者輸入付款金額，紀先生意識到，這是有人借著掃碼取車功能設置的騙局。

無獨有偶，近日，南京鼓樓警方也接到了利用共享單車黏貼虛假二維碼進行詐騙的警情。南京市民劉先生在準備掃碼取車時，也發現了多個二維碼，就在標有掃描騎走的二維碼上方，以為是新功能的劉先生掃描新的二維碼後，直接跳出了轉賬提示。劉先生趕緊退出付款界面並報警，幸好沒有造成損失。

目前，廣州尚未接到類似的案件，不過，二維碼陷阱仍需多加留意，不要輕易掃不明來歷的二維碼。摩拜單車的負責人也表示，摩拜單車上的二維碼都是直接鑲嵌在車頭或后輪擋泥板上的，不會使用貼紙等其他物品，在使用單車的時候留意，也不要掃任何陌生的二維碼。

(旺報)