人民幣匯率中間價機制微調 有益穩定
路透報導，人民幣中間價形成機制今起微調，其中參考一籃子貨幣匯率的計算時段從原來的24小時縮短為15小時，目的是保持匯率穩定、更準確反應市場變化並防止投機行為。
中國大陸人民幣中間價形成機制是「前一交易日即期匯率收盤價」加上「一籃子貨幣匯率變化」。大陸央行規定，人民幣匯率交易是以中間價上下2%為每日最大波動幅度。
路透報導，新模型將中間價定價因素中的「一籃子貨幣匯率」計算時段從原來的24小時改為15小時，亦即從下午4時30分開始計算到隔天早上7時30分，也就是境內收盤後的國際盤時間。
報導指出，此舉不至於對人民幣匯率走勢產生根本改變，但會提升匯價連續性，並防止日內投機「中間價模型和收盤價價差」。
報導說，先前定價機制中對一籃子貨幣的匯率變動存在重複計算，會放大人民幣貶值壓力，不利於市場穩定，因此對大陸政府來說，此次技術性調整很有必要。
一名資深分析師指出，這項修正令境內收盤價的影響更重，為最終取消中間價的匯改提供了可能。1060220
(中央社)
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