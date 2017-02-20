施工挖斷管線 台中彰化停水最長36小時

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台灣自來水公司第11區管理處晚間表示，因台中市東區精武東路與三賢街口，施工挖破支援彰化供水管，導致台中彰化大停水。（中央社）

屋漏偏逢連夜雨，現在中部水情則是水少偏逢挖斷管線。台中市政府水利局在東區精武東路進行汙水下水道埋設工程，今天下午施工時不慎挖斷1500公釐自來水管線，水公司雖緊急派人搶修，但台中部分從20日晚間8時起停水、限水36小時，預計影響戶數約11萬戶；彰化地區影響10萬戶，要停水10小時。

水公司表示，台中停水區域包括：北屯區水景里、廍子里、三和里、北興里、和平里、軍功里（太原路以南、東光路以東地區）；東區、南區、太平區、大里區全區。

其餘包括：霧峰區吉峰路、錦州路、吉峰東路、吉峰西路、民生路、自強路、中正路一帶；大肚區中和里、王田里平地地區、營埔里等附近一帶含街道巷弄。

烏日區中山路1段（包括巷弄）、前竹里、光明里、九德里、仁德里、三和里、榮泉里、烏日里、湖日里、五光里。預估停水戶數約6萬戶、降壓戶數約4萬戶，受影響近11萬戶。

另外，彰化停水地區包括彰化市、鹿港鎮頂番里、頭崙里、溝墘里及花壇鄉白沙村等，水壓降低地區有線西鄉、和美鎮及伸港鄉。

(中時)