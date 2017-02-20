基隆市府漁民合作淨港有成 出現珊瑚群生長

海科館博士廖運志將在外木山漁港發現珊瑚群帶返回潮境工作站復育。（黃靖惠攝）

油汙、泥沙、漁網都能成為海底珊瑚群死亡殺手之一，但基隆市外木山漁港底卻意外發現有大面積珊瑚群生長，除了軸孔珊瑚、雀屏珊瑚，更有與「綠島大香菇」同種類團塊微孔珊瑚，也代表漁港底環境越變越乾淨，更適合對環境「敏感」的珊瑚群生存，對此基隆市政府漁業行政科也積極向船家推廣使用垃圾收集袋，避免船隻海拋垃圾造成汙染。

針對漁港內部環境維護整理，產發處漁業行政科長何惠玫表示，市府定期派人清潔漁港整體環境，除了清除、打撈垃圾工作外，也定期在港口區域浚深、清淤泥，並在各漁港擺放廢棄機械用油回收桶，避免不肖漁民偷倒油汙入海，造成重油汙染。

另外，去年底也首次在正濱漁港對船家發放垃圾收集袋，避免漁船將垃圾海拋造成二度汙染。近年來漁民對海洋生態保育意識抬頭，不少人自主性駕小艇在漁港打撈廢棄物，或是順手將漁港外海漂垃圾帶回丟棄。

至於如何在漁港開發及珊瑚生態維護兩者間取得兩全，何惠玫說，目前海面下的珊瑚群還尚未直接影響漁船進出港口，先排除漁船的安全問題，因此市府採取維護措施，盡量避免該區域浚深工程。

廖運志說，珊瑚較易生長在乾淨水質、溫暖氣候，算是環境變得更潔淨的指標之一，因此在外木山漁港底發現珊瑚群是十分難得，但對於要如何達到人為開發及生態保留兩者平衡，作為一個漁業用途的漁港，能做就是盡量維持水域整潔及不要太過干預海底珊瑚。

(中時)