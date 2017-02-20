基隆市府漁民合作淨港有成 出現珊瑚群生長
油汙、泥沙、漁網都能成為海底珊瑚群死亡殺手之一，但基隆市外木山漁港底卻意外發現有大面積珊瑚群生長，除了軸孔珊瑚、雀屏珊瑚，更有與「綠島大香菇」同種類團塊微孔珊瑚，也代表漁港底環境越變越乾淨，更適合對環境「敏感」的珊瑚群生存，對此基隆市政府漁業行政科也積極向船家推廣使用垃圾收集袋，避免船隻海拋垃圾造成汙染。
針對漁港內部環境維護整理，產發處漁業行政科長何惠玫表示，市府定期派人清潔漁港整體環境，除了清除、打撈垃圾工作外，也定期在港口區域浚深、清淤泥，並在各漁港擺放廢棄機械用油回收桶，避免不肖漁民偷倒油汙入海，造成重油汙染。
另外，去年底也首次在正濱漁港對船家發放垃圾收集袋，避免漁船將垃圾海拋造成二度汙染。近年來漁民對海洋生態保育意識抬頭，不少人自主性駕小艇在漁港打撈廢棄物，或是順手將漁港外海漂垃圾帶回丟棄。
至於如何在漁港開發及珊瑚生態維護兩者間取得兩全，何惠玫說，目前海面下的珊瑚群還尚未直接影響漁船進出港口，先排除漁船的安全問題，因此市府採取維護措施，盡量避免該區域浚深工程。
廖運志說，珊瑚較易生長在乾淨水質、溫暖氣候，算是環境變得更潔淨的指標之一，因此在外木山漁港底發現珊瑚群是十分難得，但對於要如何達到人為開發及生態保留兩者平衡，作為一個漁業用途的漁港，能做就是盡量維持水域整潔及不要太過干預海底珊瑚。
(中時)
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