陳情多 大稻埕通盤檢討案 撤回再議

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台北市都委會今天審議「大稻埕歷史風貌特定專用區」細部計畫通盤檢討案，不少地主到場表達意見，認為關於容積移轉的限制規定，恐導致容積賣不出去，盼暫緩審議，都發局也認為應先撤回，因此，都委會最後決議退回，經詳細研議、加強民眾參與後，再啟動通盤檢討。

「大稻埕歷史風貌特定專用區細部計畫」於2000年1月發布實施，北市府本次進行通盤檢討，除增訂允許設置「民宿」使用，並提出修訂該計畫區容積移轉機制，同時配合調整相關都市設計準則，其中，市府原規劃該區容積移轉規定應比照全市統一，導入容積代金機制，引發地主認為權益受損，在當地掛起布條抗議。

不僅如此，此案公展期間，都委會更接獲高達1231人次陳情，內容涵蓋對計畫區內歷史建築保存修復面臨地的困境、公設保留地容積移轉及代金制度對大稻埕地區容移的衝擊、建物保存維護成本的容積率計算及側巷空間土地使用管制等議題等，因此都發局也希望都委會暫緩審議此案，退回重新研擬。

不少地主親臨都委會發聲，指容積難以賣出。一位郭姓地主表示，大稻埕歷史風貌特定專用區欠缺周詳，不少地主願配合保存歷史風貌街區，犧牲權益，但如今容積賣不出去，還有地主被罵貪婪。另位女地主哭訴，她家位於道路用地，如今道路無拓寬需要，又不能重建房屋，盼放寬限制。

府外委員多贊同此案暫緩審議，委員郭城孟表示，應找專業團隊進駐大稻埕，與民眾溝通。委員林靜娟則認為，大稻埕地區人車系統不佳，公共運輸部分有待規劃。

都委會最後決議，同意此案退回市府重新研擬。林欽榮也表示，後續除會加強民眾參與，邀請地方仕紳與社區協會、團體等共同提供建議外，也將委託專業團隊，透過社區規劃師並設置駐點工作室，加強雙向的聯繫與溝通。

(中時)