汙水管不通案件多 北市衛工處平均每天受理12件
不清不行！馬桶冒穢物、人孔冒汙水，都是汙水管阻塞的現象，台北市工務局衛生下水道工程處全年24小時待命，只要接獲民眾通報，就會立即登錄並派員搶救堵塞的污水管渠，以去年受理通報案件數4661件計算，平均每天就有12件，其中多屬為油漬所致。
台北市衛工處維護科長陳茨白說，民眾如果遇到汙水管阻塞，第一反應多會打電話通報衛工處，根據既定SOP，一通電話來，37位職工會依各自轄區於一小時內抵達現場查看，若發現是內管阻塞，須由民眾委由水電工處理，如果是外管阻塞，衛工處則會清疏。
衛工處統計，去年受理通報案件數高達4661件，其中汙水管渠堵塞須進行疏通的案件為2920件，約6成3，其餘的1741件則是建築物內部衛生排水設備堵塞或非管線堵塞問題所造成。
「阻塞物品五花八門！」陳茨白進一步說明，包括衛生棉、雨衣、抹布、保險套及小孩的玩具等，各式各樣令人匪夷所思的物品，都會被沖進馬桶，不過整體而言，約有8成還是因民眾亂倒油水廚餘等物所致，曾看過整個管子都被油垢塞滿導致汙水滿出地面的狀況。
衛工處提醒，若發生汙水管渠不通或發現汙水人孔框蓋設施破損等情形，請立即撥打1999市民服務熱線，或衛工處全年24小時不打烊的清疏專線電話（25968603、25968631），並提供管渠堵塞的詳細住址、聯絡人及聯絡電話等基本資料，由衛工處派員處理。
(中時)
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