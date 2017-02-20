首度鬆口談婚變 裘莉：永遠都是一家人

好萊塢女星兼導演安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）訴請與影星丈夫布萊德彼特離婚後首度鬆口談婚變，她感性地說，「我們永遠都是一家人」。

時人雜誌（People）報導，裘莉在柬埔寨受訪時透露，對她的家庭來說，這是一段「煎熬」的時光。

她說：「我只能說，這是一段非常難熬的時光…我們現在是一家人，永遠都是，我們會度過這道難關，盼能成為更堅強的家庭，除此之外，我不想說太多。」

41歲的裘莉在柬埔寨宣傳新片「他們先殺了我父親」（First They Killed My Father，暫譯）。育有6個孩子的裘莉說，她把重心都放在孩子們身上。

裘莉說：「很多面臨這類情況的人，都會找到自己的出路，我和我的家人都經歷過艱難的時刻。我把重心放在我的孩子、我們的孩子身上…這是我找到出路的方法。我們現在和永遠都是一家人。我正試著找到方法，確保能讓我們更團結、更親近。」

裘莉透露，自她訴請與小布離婚以來，孩子們和寵物一直嘗試找到正常的節奏。

裘莉笑著說：「這幾個月挺煎熬。現在，每個人都擠在我的房間，有2隻狗狗、2隻倉鼠還有2個孩子。這感覺很美好。而我通常會在起床時，弄清楚誰負責把狗帶出去，誰要做鬆餅，還有每個人都刷牙了嗎。」

想像5年後的生活，裘莉說，「我希望能穿梭世界各地，探視我的孩子們，希望他們都能快樂地從事自己真正感興趣的事情，我想像自己將能前往世界各地，也將會支持他們。」（譯者：中央社劉文瑜）1060220

(中央社)