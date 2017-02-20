傳金正男長子抵大馬認屍 媒體機場撲空

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金正男遭毒殺身亡，大馬警方在記者會上喊話，會給家屬兩周時間進行認屍程序，今天晚間突然傳出金正男長子金韓松從澳門搭機到吉隆坡，大批媒體守候機場，金韓松仍未現身。

大馬媒體星洲網最新即時新聞指出，盛傳金正男長子金韓松搭乘的航班旅客均已出境，機上空服員也表示並不清楚金韓松是否在機上。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，13日上午在吉隆坡第2國際機場準備登機前，突然遭到毒殺身亡。偵辦案情多日後，大馬警方昨天首度召開記者會，公布初步調查結果。

大馬全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）在「北韓公民在馬來西亞被殺害」案記者會中說，警方要根據應有程序，讓死者最親的人進行認屍的程序，確認彼此之間的關係。警方並不會接受任何第三方的委託。1060220

(中央社)