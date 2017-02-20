德戰機護送失聯客機 驚見疑似飛碟黑點

1架載有逾300人的印度客機飛往倫敦途中與地面失去聯繫，德國軍方因此派出戰機護航，過程剛好被另1架班機的人員拍下來，影片放上網路後，有眼尖網友發現疑似飛碟的黑點。

新德里電視台（NDTV）報導，1架印度捷特航空公司（Jet Airways）客機16日由孟買（Mumbai）飛往倫敦途中，在德國領空與飛航管制人員失去聯繫，造成嚴重安全疑慮，德國空軍不得不出動戰鬥機來護送這架載有逾300人的波音777客機。

航空公司表示，這架客機最後重新與地面取得聯繫，平安降落在倫敦希斯羅機場（Heathrow）。

由航空達人營運的知名臉書（Facebook）粉絲專頁「卷雲飛行員」（CirrusPilot）上傳英國航空公司（British Airways）班機機組員在德國科隆附近拍攝的這段珍貴影片，並表示這架捷特航空公司班機看到歐洲戰機（Eurofighter）出現，透過緊急頻道談話後被引導到倫敦。

但有些網友的焦點卻放在影片1分30秒時快速掠過的小黑點，懷疑那是飛碟。「卷雲飛行員」寫道：「這個不明物體的移動速度比其他交通工具都快，它從影片中歐洲戰機的左方出現，以45度角朝畫面東北方行進。有可能只是由上層橫越的其他飛機的陰影。#UFO」

網友Andy反酸：「飛碟觀察者相信『任何東西』都是飛碟。糕點舖、單車、風箏跟茶壺都是他們懷疑的對象。」

網友Del Bhoy則說：「有些人該拿下他們的錫箔帽子了。」（譯者：中央社廖禹揚）1060220

(中央社)