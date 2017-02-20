台中市政府工程挖斷自來水管 彰化縣10萬用戶沒水用

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進入旱季，用水吃緊，台中市政府進行汙水下水道工程，卻挖斷自來水管，彰化市6萬戶受影響，晚間8點起已全面停止供水；和美鎮3萬9000戶、花壇鄉1200戶、鹿港鎮頂番和頭崙里900戶則進行減壓供水。

台灣自來水公司第11區管理處副總經理許瑞明表示，只要水管修復，彰化市2個小時內就可以恢復正常供水，但預計最快要已要到明天10點才會恢復，彰化縣是受影響端，明天會再依工程修復狀況，隨時通報最新快訊。

(中時)