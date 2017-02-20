美式守備台灣不愛 何紹彬赴美找到舞台

何紹彬（右）與崇越隼鷹總教練王宸浩（左）。（葉姵妤攝）

「浪漫」的美式守備球風在中職找不到舞台，22歲內野手何紹彬去年參與中職選秀落選，但他自費參與加州冬季聯盟，守備表現獲得美職馬林魚球團青睞，如願一圓「旅美夢」。

平鎮高中畢業的何紹彬，過去以二壘守備為主，從小就喜歡看美國職棒的他透露，自己的球風偏向美式，過去帶過他的教練則形容，「他打球很浪漫，有點像原住民的感覺。」而之後他在業餘隊崇越隼鷹的總教練王宸浩也提到，他守備比較美式，但國內教練多主張的日式，可能因此不被認同。

何紹彬高中畢業後進入崇越，期間也到台北市隊打了1年，守備位置從二壘改為一壘，去年投入中職選秀卻沒有被球隊相中，王宸浩表示，可能是因為守備位置的關係，在中職沒有空間，落選後何紹彬回到崇越，也重回二壘防區，而年初赴美參與冬季聯盟時被安排改守游擊，他也以游擊手身份爭取到小聯盟約。

經紀公司今天(20日)為何紹彬舉辦記者會，何紹彬受訪時略顯害羞，但王宸浩透露：「平常不是這樣，球隊(崇越)最吵的就是他。」依王宸浩的觀察，何紹彬無論是技術、個性、態度等等都沒有問題，「唯一就是肌力不行，還要再加強。」

身材單薄的何紹彬目前體重僅70公斤，要旅美發展，他也自知到再強化身體素質，何紹彬說：「至少要再增加10公斤，但是也不能讓協調性不見。」

(中時電子報)