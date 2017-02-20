中華隊敵營抗韓 張志豪：怕就不用打球
中華隊3月將出征南韓，參加世界棒球經典賽，外野手張志豪談到客場作戰的心情，「會怕就不用打球了，想要在他們家裡贏他們」。
上屆世界12強棒球賽，張志豪擔任替補外野手，對加拿大一役擊出外野深遠飛球，差點逆轉戰局；對方外野手接到球之後，球從手套溜了出來，另一名外野手補位接殺。
這次入選經典賽國手，張志豪在熱身賽擔任先發左外野手、打第2棒，對此他說「季賽在母隊也是打第2棒，沒什麼特別的改變，自己的目標就是跟大家一樣」。
大家的目標是什麼？張志豪說「一直贏，不要輸」。
問他再次入選中華隊，有什麼不同的心情？張志豪說「都一樣，穿著一樣的制服，一樣是為國家打球，都是為國爭光，無論是什麼角色，我都做好準備」。
張志豪說，從澳洲移訓開始的熱身賽，每一場比賽都當正式比賽打，希望自己在比賽中打出自信。
相較於12強賽是主場作戰，經典賽即將客場作戰，張志豪說「會怕就不用打球了，上屆經典賽他們在我們家贏了我們，這次要去他們家贏他們」。1060220
(中央社)
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