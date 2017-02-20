涉殺金正男 越南：使館無法接觸段氏香
越南外交部領事局今天表示，已指示駐馬來西亞大使館與當地相關部門配合澄清涉及金正男案越南籍女嫌犯段氏香的相關訊息，但是因為未能與她進行接觸，所以查明工作未有進展。
這是越南政府第2度針對此案提出官方回應，也是首度提及傳有1名越南籍女嫌犯涉案的相關訊息。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）的女嫌犯，這名女嫌生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。
越南外交部領事局今天「答記者問」形式發表聲明表示，接獲涉案女嫌犯段氏香持有越南護照的訊息後，已指示駐馬來西亞大使館盡速與當地相關部門配合，澄清相關訊息；同時，國內相關部門也在積極配合調查。
但是，馬國當局以此案是重案為由，7天內尚未允許駐馬來西亞越南大使館人員與這名女嫌進行接觸，因此查明工作未有進展。
越南外交部領事局指出，駐馬來西亞大使館將繼續密切關注此案。1060220
(中央社)
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