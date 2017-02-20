德銀：日本打擊過勞死恐重創經濟成長

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CNBC報導，根據德意志銀行發布報告指出，日本政府致力打擊過勞死，恐將對經濟成長造成嚴重衝擊。

德銀在報告中指稱，「減少加班時數，將導致家庭收入、企業獲利與經濟潛在產能減少。」它並提到倚賴內需、而且兼職員工占較高比重的勞工密集產業，可能受創最重。

該銀行已將日本今明兩年經濟成長預估向下調降，前者從前估的1.1％降至1％、後者從1.4％降至1.1％。

(工商)