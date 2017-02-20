連雲港化工園區起火 半年內第3起
江蘇省連雲港市化工產業園區的一家化工公司今天晚上6時左右發生火災，此園區近半年已傳出3次火警。
澎湃新聞引述目擊者表示，火苗直接竄上至少4、5層樓高，距離現場1公里遠都能聞到很刺鼻的氣味，「吸入後有些頭痛」。
起火的是連雲港市科爾健化工有限公司的車間，無人員傷亡，具體起火原因還在調查。
2月7日，園區內江蘇華爾化工有限公司才發生過一起起火事件；4個月前，去年10月16日，園區內江蘇恆隆作物保護有限公司的車間也發生過爆炸起火。1060220
(中央社)
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