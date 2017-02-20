伊凡卡曬兒萌照 類川普沖天金髮吸睛

我要評比

美國總統川普千金伊凡卡19日在照片分享網站Instagram曬出愛兒西奧多萌照，只見11個月大的西奧多騎著大象絨毛玩偶，露出開心微笑，配上一頭直衝天際的金髮，可愛程度破表。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，自川普就職以來，可愛的小西奧多（Theodore）也成了社群媒體上的小明星。

西奧多身上穿著鐵藍色的睡衣，手肘部位有泰迪熊補丁裝飾，腳上踩著小白鞋。

許多Instagram用戶在留言處提到西奧多的髮型，川普家族的男丁，都以獨特髮型著稱。

1名用戶留言說：「瘋狂的頭髮，我愛！」

另一人則將他的髮型與川普相比，寫道「外祖父的頭髮！」

小西奧多上個月首度在白宮裡爬行，超萌的模樣融化了媽媽伊凡卡（Ivanka Trump）追蹤者的心。

這位川普家族年紀最小的成員，27日將歡度1歲生日。（譯者：中央社劉文瑜）1060220

(中央社)