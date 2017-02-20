不敵紅色閃電 中華隊熱身賽首敗

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經典賽中華隊20日晚間與古巴隊打熱身賽，中華隊雖然2局先馳得點，但投手群擋不住古巴砲火，以2比6輸球，熱身賽4連勝之後，吞下首敗。圖為古巴隊賽後在場中擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 106年2月20日

經典賽中華隊今晚與古巴隊打熱身賽，中華隊雖然2局先馳得點，但投手群擋不住古巴砲火，以2比6輸球，熱身賽4連勝之後，吞下首敗。

中華隊一開賽由後段棒次建功，2局下半，7棒許基宏在兩人出局之後，敲出二壘安打，靠8棒林琨笙的安打護送，攻下中華隊第1分，取得1比0領先。

先發投手陳冠宇封鎖古巴，投3局只出現1支安打，這支安打還是對方偷點、靠腳程跑出來的一壘安打，古巴隊難以攻下分數。

陳冠宇退場後，古巴打線陸續開火，中華隊第2任投手蔡明晉投2局挨5支安打，第5局三壘安打、二壘安打連發，共失3分。

6局上中華隊換上第3任投手陳韻文，遭古巴陽春砲轟炸，再失1分。

中華隊第4任投手羅國華控球失準，第7局投出3次四壞，外加暴投，再失1分。

左投黃勝雄在第8局守住，與陳冠宇兩人是今晚「唯二」沒有失分的中華隊投手。第6任投手陳鴻文9局上登板，連續被敲3支安打、失1分，也是中華隊失掉的第6分。

中華隊除了第2局許基宏、林琨笙連續安打攻下1分，到了第7局蔣智賢三壘安打、林哲瑄一壘安打，才有第2分進帳。

8局下陳鏞基、林智勝、林益全等3支安打攻佔滿壘，蔣智賢敲出雙殺打飲恨，一分未得。1060220

(中央社)