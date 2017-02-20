3次會勘還是挖破管 中市府：水公司未提供幹管資料

台中市東區精武東路與三賢街口，因水利局施工挖破自來水幹管，20日晚間8時起，到22日上午8時！部分地區將停水，影響近11萬戶，預計限水36小時！市府水利局長周廷彰表示，在進行該汙水下水道管線推進工程前，已辦理過3次會勘，但自來水公司並未提供此幹管資料，所以汙水管線施工時，無法得知此管線就在施工位置。

周廷彰強調，未來希望自來水公司能建立自來水管線的地理資訊，提供正確的管線位置與高程資料，避免後續公共工程損及管線。

市府表示，目前施工廠商與水利局團隊都在現場，針對管線破損處進行緊急修復，希望盡速完成供水。

中科基地範圍包括西屯區和大雅區，沒有在這次停水範圍內，中科供水不受影響。

(中時)