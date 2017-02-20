離岸人民幣 Hibor上漲 創1個月來新高

大陸官媒《人民日報》海外版20日報導，人民幣穩定大局不會改變，鼓吹貶值難如願，但同日，人民幣兌美元中間價還是貶值287個基點，來到1美元兌6.8743（人民幣，下同）；而離岸人民幣 Hibor上漲313基點至7.388%，創下一個月來新高。

最近6個交易日，人民幣兌美元匯率中間價先後經歷連續2天下調、連續4天上調。專家指出，從今年總體走勢來看，人民幣匯率穩定性顯然在增強，匯率有升有降的雙向浮動逐漸成為常態。

(旺報)